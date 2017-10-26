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Александр Кокорин: очень нравится, что в Петербурге все любят одну команду

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что ему очень приятно ощущать, что в Петербурге болеют за одну команду.

"Мне очень нравится, что в этом городе все переживают за одну команду, все её любят. Это чувствуется при выходе в любое место: кафе, заправка… Это очень приятно и очень круто подбадривает", — сказал Кокорин в эфире радио "Зенит".
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 18:13
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13
(5)
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:23) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: trent
.без истории..

Еще один Шариков, и как водится, из свинных:
Человеку(клубу) без докУмента(истории) строго запрещается существовать!!!!
Бараны, плять, можно подумать, что их сраная история может кого-то волновать.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:14) #
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Перейдя в другую команду будет петь ту же песню зуб даю! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№11 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:01) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
.у зенита не богатая история.

прикольно
существовать по доверенности от Согаза smile


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№10 Написал: trent (Сегодня, 18:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Так другой нет .у зенита не богатая история,а других вообще нет. Это ведь не Динамо ,Спартак и ЦСКА.

жизненно написал...

Цитата: Blessing
Да как же её не любить то!!!
Зенит -это новое, яркое явление в нашем футболе, с незапятнанной честью и совестью!!! Новое поколение выбирает всё прогрессивное, отказываясь от старых заезжих брендов, которые ушли на свалку истории.

бомжклуп, политпроект, газпрёмовская игрушка...без истории...
ну поржать можно.... smile


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№9 Написал: нетрал (Сегодня, 18:36) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ну ..я даже не сомневался что спартачи (ни кто больше) свои 3 копейки вставят...
Регистрация: 26.04.2017
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:32) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Зенит -это новое

ну да.для вас-новое.с 2007 года история началась.
Цитата: Blessing
яркое явление

тут ты тоже прав:голубой цвет не тусклый.
Цитата: Blessing
с незапятнанной честью и совестью!!!

по причине их банального отсутствия.
Цитата: Blessing
Новое поколение выбирает всё прогрессивное, отказываясь от старых заезжих брендов, которые ушли на свалку истории.

ты ща как будто пидерастию рекламируешь.типа модно и тп.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:30) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Первый камент на этой ветке в равной степени относится как к Коко так и к автору второго камента
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:28) #
  • -3
  •  (7)

Это он питерское Динамо имеет ввиду.По-настоящему питерская команда.
Регистрация: 20.03.2017
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:28) #
  • -1
  •  (11)

Так другой нет .у зенита не богатая история,а других вообще нет. Это ведь не Динамо ,Спартак и ЦСКА.
Регистрация: 27.07.2016
№4 Написал: Rasmuz (Сегодня, 18:25) #
  • -2
  •  (10)

Не расстанусь я с Зенитом , буду вечно голубым.
Регистрация: 29.08.2017
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:24) #
  • -4
  •  (8)
online

Так уж и все?
Регистрация: 30.08.2008
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:24) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да как же её не любить то!!!
Зенит -это новое, яркое явление в нашем футболе, с незапятнанной честью и совестью!!! Новое поколение выбирает всё прогрессивное, отказываясь от старых заезжих брендов, которые ушли на свалку истории.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:19) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Редкий толпаеп
Регистрация: 22.05.2015
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