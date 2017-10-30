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Ринат Билялетдинов: Селихов заслужил быть в сборной минимум третьим

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов отметил удачную игру вратаря "Спартака" Александра Селихова, который не получил приглашение в национальную команду.

"Селихов, конечно, заслужил место в сборной. Стабильность в виде Акинфеева, Габлова и Лунева – это хорошо, но мы же постоянно декларируем, что для проявивших себя двери в сборную всегда открыты. Как говорится, это дело вкуса. Но действия Селихова в последних матчах, безусловно, впечатляют. В сборной он заслужил быть минимум третьим. Если говорить про Зобнина, то это, скорее, шаг моральной поддержки и оценка его физических кондиций. Черчесов здесь проявил педагогический подход больше, чем тренировочный", - цитирует Билялетдинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Билялетдинов Р. Селихов Сборная России
Сегодня, 18:05
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№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Давай всякий ширпотреб в сборную совать, советчики, мля. angry


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 18:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Какие его годы?
С Луневым года через два- три они и будут конкурировать за рамку в Сборной.
Лишь бы без травм.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№1 Написал: kobr (Сегодня, 18:29) #
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Ростов всего второй раз в чемпе в одном матче забил больше одного гола. Кому? Конечно, Селихову smile !
Регистрация: 24.10.2006
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