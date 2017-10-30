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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Ринат Билялетдинов: Селихов заслужил быть в сборной минимум третьим
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов отметил удачную игру вратаря "Спартака" Александра Селихова, который не получил приглашение в национальную команду.
"Селихов, конечно, заслужил место в сборной. Стабильность в виде Акинфеева, Габлова и Лунева – это хорошо, но мы же постоянно декларируем, что для проявивших себя двери в сборную всегда открыты. Как говорится, это дело вкуса. Но действия Селихова в последних матчах, безусловно, впечатляют. В сборной он заслужил быть минимум третьим. Если говорить про Зобнина, то это, скорее, шаг моральной поддержки и оценка его физических кондиций. Черчесов здесь проявил педагогический подход больше, чем тренировочный", - цитирует Билялетдинова "Спорт-Экспресс".
"Селихов, конечно, заслужил место в сборной. Стабильность в виде Акинфеева, Габлова и Лунева – это хорошо, но мы же постоянно декларируем, что для проявивших себя двери в сборную всегда открыты. Как говорится, это дело вкуса. Но действия Селихова в последних матчах, безусловно, впечатляют. В сборной он заслужил быть минимум третьим. Если говорить про Зобнина, то это, скорее, шаг моральной поддержки и оценка его физических кондиций. Черчесов здесь проявил педагогический подход больше, чем тренировочный", - цитирует Билялетдинова "Спорт-Экспресс".
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