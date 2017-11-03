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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Новиков: в матче "Локомотив" - ЦСКА кто первый забьет, тот и выиграет
Бывший вратарь "Локомотива" и ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от матча с участие этих команд в чемпионате России.
"Этот момент, что у "Локо" было на дня меньше для подготовки, не решающий, футболисты все сейчас набрали форму. "Локомотив" не будет выглядеть уставшим. Думаю, что обилия голов ждать не стоит. Игра будет тяжелой как для ЦСКА, так и для "Локомотива". Не стоит забывать, что "Локо" обыграл "Зенит" с хорошей игрой и хорошим набором исполнителей, но и армейцы в матче с "Базелем" показали очень достойный футбол, одержав абсолютно заслуженную победу.
Все будет зависеть от того, кто меньше ошибок допустит. Может быть и так, что игра будет до первого гола, кто первый забьет, тот и выиграет", - цитирует Новикова "Р-Спорт".
"Этот момент, что у "Локо" было на дня меньше для подготовки, не решающий, футболисты все сейчас набрали форму. "Локомотив" не будет выглядеть уставшим. Думаю, что обилия голов ждать не стоит. Игра будет тяжелой как для ЦСКА, так и для "Локомотива". Не стоит забывать, что "Локо" обыграл "Зенит" с хорошей игрой и хорошим набором исполнителей, но и армейцы в матче с "Базелем" показали очень достойный футбол, одержав абсолютно заслуженную победу.
Все будет зависеть от того, кто меньше ошибок допустит. Может быть и так, что игра будет до первого гола, кто первый забьет, тот и выиграет", - цитирует Новикова "Р-Спорт".
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