Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Валерий Новиков: в матче "Локомотив" - ЦСКА кто первый забьет, тот и выиграет

Бывший вратарь "Локомотива" и ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от матча с участие этих команд в чемпионате России.

"Этот момент, что у "Локо" было на дня меньше для подготовки, не решающий, футболисты все сейчас набрали форму. "Локомотив" не будет выглядеть уставшим. Думаю, что обилия голов ждать не стоит. Игра будет тяжелой как для ЦСКА, так и для "Локомотива". Не стоит забывать, что "Локо" обыграл "Зенит" с хорошей игрой и хорошим набором исполнителей, но и армейцы в матче с "Базелем" показали очень достойный футбол, одержав абсолютно заслуженную победу.

Все будет зависеть от того, кто меньше ошибок допустит. Может быть и так, что игра будет до первого гола, кто первый забьет, тот и выиграет", - цитирует Новикова "Р-Спорт".
Теги: Локомотив ЦСКА
Сегодня, 19:36
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:51) #
  • -2
  •  (2)
online

Фигвам 1:2
Регистрация: 26.01.2007
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 19:48) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
1-0


--------------------
найду
Регистрация: 13.04.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.