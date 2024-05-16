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“Спартак” после увольнения Карреры хотел пригласить Венгера на пост главного тренера команды

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Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов рассказал, кем он хотел заменить Массимо Карреру в “Спартаке” в 2018 году.
Фото:
– Среди кандидатов был экс-тренер “Монако” Жардим, а еще Арсен Венгер.

Отметим, что Массимо Каррера покинул должность главного тренера московского “Спартака” в октябре 2018 года. На тот момент времени Наиль Измайлов занимал пост вице-президента красно-белых.

Напомним, “Спартак” последний раз становился чемпионом России при Каррере – титул был выигран красно-белыми в сезоне 2017-2018.

Источник: “Чемпионат”

Спартак Массимо Каррера Арсен Венгер Измайлов
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