Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Валерий Гладилин: никакого кризиса в "Зените" нет

Бывший футболист московских "Спартака" и "Локомотива" Валерий Гладилин прокомментировал ничью "Зенита" с "Русенборгом" в матче Лиги Европы.

"Никакого кризиса в "Зените" нет, просто он уверенно лидировал и вышел играть не на максимальном уровне, хотел победить за счет класса. А "Русенборг" оказался крепкой командой с хорошими исполнителями. "Зениту" повезло, что он не проиграл, потому что недооценка соперника чревата серьезными последствиями.

Запас очков тоже сыграл злую шутку с питерцами. Расслабились. Игра "Зенита" зависит от настроя и максимальной самоотдачи, потому что такого высокого класса, чтобы выиграть только за счет него, у "Зенита" нет. Все российские ведущие клубы начинают о себе мнить, что у них есть какой-то класс, и часто обжигаются на этом", - цитирует Гладилина "Газета.ру".
Теги: Гладилин
Сегодня, 20:21
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: holod хамина (Сегодня, 21:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
валерий прав...
Регистрация: 16.05.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.