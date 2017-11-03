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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Гладилин: никакого кризиса в "Зените" нет
Бывший футболист московских "Спартака" и "Локомотива" Валерий Гладилин прокомментировал ничью "Зенита" с "Русенборгом" в матче Лиги Европы.
"Никакого кризиса в "Зените" нет, просто он уверенно лидировал и вышел играть не на максимальном уровне, хотел победить за счет класса. А "Русенборг" оказался крепкой командой с хорошими исполнителями. "Зениту" повезло, что он не проиграл, потому что недооценка соперника чревата серьезными последствиями.
Запас очков тоже сыграл злую шутку с питерцами. Расслабились. Игра "Зенита" зависит от настроя и максимальной самоотдачи, потому что такого высокого класса, чтобы выиграть только за счет него, у "Зенита" нет. Все российские ведущие клубы начинают о себе мнить, что у них есть какой-то класс, и часто обжигаются на этом", - цитирует Гладилина "Газета.ру".
"Никакого кризиса в "Зените" нет, просто он уверенно лидировал и вышел играть не на максимальном уровне, хотел победить за счет класса. А "Русенборг" оказался крепкой командой с хорошими исполнителями. "Зениту" повезло, что он не проиграл, потому что недооценка соперника чревата серьезными последствиями.
Запас очков тоже сыграл злую шутку с питерцами. Расслабились. Игра "Зенита" зависит от настроя и максимальной самоотдачи, потому что такого высокого класса, чтобы выиграть только за счет него, у "Зенита" нет. Все российские ведущие клубы начинают о себе мнить, что у них есть какой-то класс, и часто обжигаются на этом", - цитирует Гладилина "Газета.ру".
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