Луис Адриано: победа над "Уфой" очень важна

Нападающий "Спартака" Луис Адриано прокомментировал победу над "Уфой" (3:1). Бразилец забил третий мяч в этой встреча."Нам нужна была эта победа. Мы упустили некоторые моменты, очки, которые должны были набирать раньше. Поэтому этот результат очень важен. Наши фанаты хорошо поддерживают команду. С самого начала нам удалось поддерживать высокий темп. Мне повезло забить. Надеюсь, что продолжу забивать, чтобы команда могла приблизиться к первому месту", - цитирует Адриано Lance.