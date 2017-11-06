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Луис Адриано: победа над "Уфой" очень важна

Нападающий "Спартака" Луис Адриано прокомментировал победу над "Уфой" (3:1). Бразилец забил третий мяч в этой встреча.

"Нам нужна была эта победа. Мы упустили некоторые моменты, очки, которые должны были набирать раньше. Поэтому этот результат очень важен. Наши фанаты хорошо поддерживают команду. С самого начала нам удалось поддерживать высокий темп. Мне повезло забить. Надеюсь, что продолжу забивать, чтобы команда могла приблизиться к первому месту", - цитирует Адриано Lance.
Теги: Адриано Спартак Уфа
Вчера, 23:23
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