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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лука Джорджевич: дождались своего момента и набрали три важных очка
Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич прокомментировал победу над "СКА-Хабаровском" (2:1) в 16-м туре РФПЛ.
"Матч тяжелый. Здесь каждой команде непросто играть. Большая разница во времени. У нас получилось выиграть, хотя соперник был неплох. Мы дождались своего момента и набрали три важных очка. Было холодно, даже разминаться было сложно. Но когда понимаешь важность игры, становится легче. Мы показали характер, сыграли неплохо. Чуть-чуть отдохнем сейчас. 23 очка – это хороший результат", - цитирует Джорджевича официальный сайт "Арсенала".
"Матч тяжелый. Здесь каждой команде непросто играть. Большая разница во времени. У нас получилось выиграть, хотя соперник был неплох. Мы дождались своего момента и набрали три важных очка. Было холодно, даже разминаться было сложно. Но когда понимаешь важность игры, становится легче. Мы показали характер, сыграли неплохо. Чуть-чуть отдохнем сейчас. 23 очка – это хороший результат", - цитирует Джорджевича официальный сайт "Арсенала".
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