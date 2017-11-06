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Лука Джорджевич: дождались своего момента и набрали три важных очка

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич прокомментировал победу над "СКА-Хабаровском" (2:1) в 16-м туре РФПЛ.

"Матч тяжелый. Здесь каждой команде непросто играть. Большая разница во времени. У нас получилось выиграть, хотя соперник был неплох. Мы дождались своего момента и набрали три важных очка. Было холодно, даже разминаться было сложно. Но когда понимаешь важность игры, становится легче. Мы показали характер, сыграли неплохо. Чуть-чуть отдохнем сейчас. 23 очка – это хороший результат", - цитирует Джорджевича официальный сайт "Арсенала".
Теги: Джорджевич Арсенал Тула
Вчера, 23:29
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