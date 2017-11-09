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КДК не стал рассматривать удар Вернблума на матче "Локомотив" - ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет не стал рассматривать удар полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума локтем во время выездного матча 16-го тура РФПЛ с "Локомотивом" (2:2). Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц. Напомним, что на 57-й минуте швед ударил полузащитника "железнодорожников" Алексея Миранчука.

"Что касается эпизода с ударом Вернблума, то судья оценил этот эпизод и принял решение – Вернблум получил желтую карточку. Поэтому КДК не стал рассматривать данный эпизод", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
Теги: Вернблум ЦСКА Локомотив Григорьянц
Сегодня, 16:18
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(4)
№8 Написал: spartak1975 (Сегодня, 17:07) #
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online

цыыска-команда вернблонов
Регистрация: 17.11.2009
№7 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Шавки!
Регистрация: 23.08.2016
№6 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 16:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
почему?


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
кто-бы сомневался..

уплюдки ипаные
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 16:35) #
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«МЮ»
ган..ны штопаные
Регистрация: 9.03.2017
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:30) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
какая неожиданность


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 16:30) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ах вы шлю--хи позорные, велика вспомните.
Регистрация: 5.10.2011
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 16:28) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Как неожиданно!..
Регистрация: 3.06.2014
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