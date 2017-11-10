"Спартак" начал подготовку к матчу с "Краснодаром"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:04
Гарет Бэйл получил новую травму (1)
Гарет Бэйл получил новую травму (1)
20:54
Ари: хотел бы остаться в "Локомотиве" еще на несколько лет, а, возможно, и завершить карьеру (3)
Ари: хотел бы остаться в "Локомотиве" еще на несколько лет, а, возможно, и завершить карьеру (3)
20:45
"Манчестер Юнайтед" отправил скаута на матч Исландия – Чехия. Он приехал в Рейкьявик, а игра прошла в Катаре (2)
"Манчестер Юнайтед" отправил скаута на матч Исландия – Чехия. Он приехал в Рейкьявик, а игра прошла в Катаре (2)
18:44
Полузащитник сборной Колумбии в матче с Южной Кореей растянул глаза руками и спровоцировал соперника (3)
Полузащитник сборной Колумбии в матче с Южной Кореей растянул глаза руками и спровоцировал соперника (3)
17:04
Студентов в городах-хозяевах ЧМ, вероятно, выселят из общежитий, чтобы освободить места для полицейских (16)
Студентов в городах-хозяевах ЧМ, вероятно, выселят из общежитий, чтобы освободить места для полицейских (16)
16:26
Михаил Дегтярев назвал провокацией подачу информации о выселении студентов во время ЧМ-2018 (2)
Михаил Дегтярев назвал провокацией подачу информации о выселении студентов во время ЧМ-2018 (2)
14:42
Леандро Паредес: в России команды ждут вас в защите, а в Италии все клубы пытаются победить (3)
Леандро Паредес: в России команды ждут вас в защите, а в Италии все клубы пытаются победить (3)
14:28
Денис Глушаков: что сделаем, если выиграем ЧМ-2018? Да что хотите, то и сделаем, главное выиграть (видео) (4)
Денис Глушаков: что сделаем, если выиграем ЧМ-2018? Да что хотите, то и сделаем, главное выиграть (видео) (4)
12:44
Марат Измайлов: "Локомотиву" может помешать только он сам, а самая интересная команда - "Спартак" (8)
Марат Измайлов: "Локомотиву" может помешать только он сам, а самая интересная команда - "Спартак" (8)
"Спартак" начал подготовку к матчу с "Краснодаром"
После победной встречи с "Уфой" главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дал команде четыре выходных. В пятницу спартаковцы вернулись к тренировочному процессу и начали готовиться к гостевой игре с "Краснодаром", которая состоится 18 ноября и начнется в 16:30.
На сегодня у "Спартака" были намечены два занятия — утреннее и вечернее. Первое прошло в тренажёрном зале, второе — на поле. В общей сложности игроки трудились около двух с половиной часов.
В отсутствие "сборников" в тренировках приняли участие 11 человек. Это вратари Артём Ребров, Александр Селихов; защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Марко Петкович, полузащитники Фернандо, Лоренсо Мельгарехо, нападающие Зе Луиш, Луис Адриано и Педро Роша.
Полузащитник Александр Самедов работал по индивидуальной программе. Его партнер по средней линии Роман Зобнин, который, как и планировалось, вернулся из расположения сборной России в лагерь красно-белых, занимался в общей группе с небольшими ограничениями. Защитник Георгий Тигиев, полузащитники Артём Тимофеев и Джано Ананидзе продолжают курс лечения.
В расписании спартаковцев на субботу также значатся две тренировки.
ФК "Спартак"
На сегодня у "Спартака" были намечены два занятия — утреннее и вечернее. Первое прошло в тренажёрном зале, второе — на поле. В общей сложности игроки трудились около двух с половиной часов.
В отсутствие "сборников" в тренировках приняли участие 11 человек. Это вратари Артём Ребров, Александр Селихов; защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Марко Петкович, полузащитники Фернандо, Лоренсо Мельгарехо, нападающие Зе Луиш, Луис Адриано и Педро Роша.
Полузащитник Александр Самедов работал по индивидуальной программе. Его партнер по средней линии Роман Зобнин, который, как и планировалось, вернулся из расположения сборной России в лагерь красно-белых, занимался в общей группе с небольшими ограничениями. Защитник Георгий Тигиев, полузащитники Артём Тимофеев и Джано Ананидзе продолжают курс лечения.
В расписании спартаковцев на субботу также значатся две тренировки.
ФК "Спартак"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.