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"Спартак" начал подготовку к матчу с "Краснодаром"

После победной встречи с "Уфой" главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дал команде четыре выходных. В пятницу спартаковцы вернулись к тренировочному процессу и начали готовиться к гостевой игре с "Краснодаром", которая состоится 18 ноября и начнется в 16:30.

На сегодня у "Спартака" были намечены два занятия — утреннее и вечернее. Первое прошло в тренажёрном зале, второе — на поле. В общей сложности игроки трудились около двух с половиной часов.

В отсутствие "сборников" в тренировках приняли участие 11 человек. Это вратари Артём Ребров, Александр Селихов; защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Марко Петкович, полузащитники Фернандо, Лоренсо Мельгарехо, нападающие Зе Луиш, Луис Адриано и Педро Роша.

Полузащитник Александр Самедов работал по индивидуальной программе. Его партнер по средней линии Роман Зобнин, который, как и планировалось, вернулся из расположения сборной России в лагерь красно-белых, занимался в общей группе с небольшими ограничениями. Защитник Георгий Тигиев, полузащитники Артём Тимофеев и Джано Ананидзе продолжают курс лечения.

В расписании спартаковцев на субботу также значатся две тренировки.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Краснодар
Сегодня, 21:34
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