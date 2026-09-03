Как сообщает O Globo, бразильский клуб запросил результаты медицинского обследования нападающего, однако бело-голубые отказались предоставить документы. В "Динамо" объяснили свою позицию необходимостью получить ряд разрешений для передачи конфиденциальных медицинских данных футболиста. При этом во "Фламенго" подозревают, что результаты обследования могли стать лишь предлогом для отказа московского клуба от сделки.
Ранее не состоялся и переход в "Динамо" Матеуса Мартинса из "Ботафого" после медосмотра.
"Динамо" отказалось передать "Фламенго" результаты медосмотра Платы - источник
Между "Фламенго" и московским "Динамо" возникли разногласия после сорвавшегося перехода Гонсало Платы.
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