Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо
3 - 0 3 0
АхматЗавершен

"Я тебя прощаю". Черчесов поправил журналиста, сказавшего об отсутствии характера у "Ахмата"

Наставник "Ахмата" Станислав Черчесов остался недоволен настроем команды в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Динамо".
Фото: ФК "Ахмат"
Грозненцы уступили в Москве со счётом 0:3, а специалист признал победу соперника заслуженной.

- Сегодня был кубковый матч, но я не видел со стороны своей команды кубкового характера. Играли без должного кубкового настроя. Думаю, "Динамо" заслуженно победило. Другое дело, что и в таких играх можно цеплять очки.

– Вы сказали, что команда сегодня была без характера...

– Я сказал: "Без кубкового настроя". Вы вещи не путайте.

– Прошу прощения.

– Я тебя прощаю. Но внимательно слушайте. Я знаю, что я сказал. Но я иногда не понимаю, что вы поняли. Завтра бы я прочитал про характер. Я говорил про кубковый настрой – это разные вещи.

"Ахмат" после трёх матчей имеет в активе три очка и занимает третье место в группе B. "Динамо" с шестью баллами располагается на второй строчке.

Источник: Sports.ru

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится