Грозненцы уступили в Москве со счётом 0:3, а специалист признал победу соперника заслуженной.
- Сегодня был кубковый матч, но я не видел со стороны своей команды кубкового характера. Играли без должного кубкового настроя. Думаю, "Динамо" заслуженно победило. Другое дело, что и в таких играх можно цеплять очки.
– Вы сказали, что команда сегодня была без характера...
– Я сказал: "Без кубкового настроя". Вы вещи не путайте.
– Прошу прощения.
– Я тебя прощаю. Но внимательно слушайте. Я знаю, что я сказал. Но я иногда не понимаю, что вы поняли. Завтра бы я прочитал про характер. Я говорил про кубковый настрой – это разные вещи.
"Ахмат" после трёх матчей имеет в активе три очка и занимает третье место в группе B. "Динамо" с шестью баллами располагается на второй строчке.
Источник: Sports.ru
"Я тебя прощаю". Черчесов поправил журналиста, сказавшего об отсутствии характера у "Ахмата"
Наставник "Ахмата" Станислав Черчесов остался недоволен настроем команды в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Динамо".
Фото: ФК "Ахмат"