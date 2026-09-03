В "Динамо" назвали причину отказа от трансферов Платы и Мартинса

- Мы изначально не планировали раскрывать детали. Мы с уважением относимся к карьерам игроков и к клубам. Но поскольку оба клуба раскрывают информацию, прокомментирую так: наше заявление было правдиво. С учётом долгосрочных целей клуба было принято решение не заключить контракты. Очень жаль, что так произошло. В моей карьере это происходит впервые, - передаёт слова Пивоварова "Матч ТВ".
Накануне "Динамо" разгромило "Ахмат" со счётом 3:0 в Кубке России. После трёх туров команда набрала шесть очков и занимает второе место в группе B.