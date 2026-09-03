Сергеев - перед матчем со "Спартаком": нам настраиваться не надо

Фото: ФК "Динамо"

- Я думаю, не только для меня, а для всей команды. Все понимаем важность игры, что это историческое дерби. Поэтому нам настраиваться не надо. Главное - подготовиться. А когда уже будет свисток, нужно будет отдаться на 100%, - сказал Сергеев в эфире "Матч ТВ".