Сергеев - перед матчем со "Спартаком": нам настраиваться не надо

- Я думаю, не только для меня, а для всей команды. Все понимаем важность игры, что это историческое дерби. Поэтому нам настраиваться не надо. Главное - подготовиться. А когда уже будет свисток, нужно будет отдаться на 100%, - сказал Сергеев в эфире "Матч ТВ".
Перед седьмым туром соперников разделяют три очка. "Спартак" набрал 13 баллов и занимает второе место в чемпионате России, тогда как "Динамо" с десятью очками располагается на шестой строчке.
Дерби пройдёт 6 сентября на поле бело-голубых. Начало встречи - в 18:30 мск.