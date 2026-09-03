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Сергеев - перед матчем со "Спартаком": нам настраиваться не надо

Нападающий "Динамо" Иван Сергеев рассказал о настрое бело-голубых перед московским дерби со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"
По словам форварда, футболисты осознают принципиальность противостояния, поэтому дополнительная мотивация команде не требуется.

- Я думаю, не только для меня, а для всей команды. Все понимаем важность игры, что это историческое дерби. Поэтому нам настраиваться не надо. Главное - подготовиться. А когда уже будет свисток, нужно будет отдаться на 100%, - сказал Сергеев в эфире "Матч ТВ".

Перед седьмым туром соперников разделяют три очка. "Спартак" набрал 13 баллов и занимает второе место в чемпионате России, тогда как "Динамо" с десятью очками располагается на шестой строчке.

Дерби пройдёт 6 сентября на поле бело-голубых. Начало встречи - в 18:30 мск.

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