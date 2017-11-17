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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Никита Симонян: Смолов и Кокорин созрели для хороших европейских клубов
Нападающие сборной России Федор Смолов и Александр Кокорин готовы к выступлениям за сильные европейские клубы, считает первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
"Смотря от каких клубов предложения. Но в принципе, Федор созрел для хороших европейских клубов. Как в общем-то, и Саша Кокорин. В этом сезоне мы видим совсем другого Кокорина.
Сборная, конечно, порадовала. В принципе, и в матче с аргентинцами была бы нулевая ничья, да, территориальное преимущество было у соперника, но нельзя же было не зафиксировать положение "вне игры" в моменте с голом! А забить испанцам три мяча - дорогого стоит, и неважно, что это была товарищеская игра, главное, что ребята поверили в себя.
Если нас так же будут судить на чемпионате мира, то это никуда не годится. Как можно допускать такие ошибки? Малейший повод - сразу пенальти, особенно это касается эпизода со вторым 11-метровым", - цитирует Симоняна ТАСС.
"Смотря от каких клубов предложения. Но в принципе, Федор созрел для хороших европейских клубов. Как в общем-то, и Саша Кокорин. В этом сезоне мы видим совсем другого Кокорина.
Сборная, конечно, порадовала. В принципе, и в матче с аргентинцами была бы нулевая ничья, да, территориальное преимущество было у соперника, но нельзя же было не зафиксировать положение "вне игры" в моменте с голом! А забить испанцам три мяча - дорогого стоит, и неважно, что это была товарищеская игра, главное, что ребята поверили в себя.
Если нас так же будут судить на чемпионате мира, то это никуда не годится. Как можно допускать такие ошибки? Малейший повод - сразу пенальти, особенно это касается эпизода со вторым 11-метровым", - цитирует Симоняна ТАСС.
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