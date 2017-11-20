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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:07
Юрий Васильков: Ал. Березуцкий и Миланов в этом году не сыграют, в травмах виноват мороз в Хабаровске (9)
Юрий Васильков: Ал. Березуцкий и Миланов в этом году не сыграют, в травмах виноват мороз в Хабаровске (9)
09:51
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
Юрий Васильков: Ал. Березуцкий и Миланов в этом году не сыграют, в травмах виноват мороз в Хабаровске
Бывший врач сборной России Юрий Васильков считает, что в переломах малых берцовых костей игроков ЦСКА защитника Алексея Березуцкого и полузащитника Георгия Миланова привели, в том числе, и экстремальные условия, в которых прошел матч 17-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск" (4:2).
В субботу армейское дерби прошло при "минус 16", а оба футболиста не смогли закончить встречу из-за повреждений.
– ЦСКА и "СКА-Хабаровск" играли в суперэкстремальных условиях, – отметил Васильков. – И вообще это сложно назвать футболом, когда игроки борются не друг с другом, а с холодом. В таких условиях футболист достигает максимального напряжения. То есть он отдает себя не на 100, а на 200 или 300 процентов. Такие раковые матчи могут привести, в том числе, к таким последствиям.
Есть у меня очень хороший пример подобного случая. Мы как-то из-за мороза потеряли Романа Павлюченко после игры в Новосибирске – он повредил мениск на синтетике при температуре "минус 18". Поэтому тут я солидарен с "Локо", который хочет перенести матч с более теплое место.
– То есть мороз мог повлиять на травмы армейцев?
– Когда организм работает на пределе своих возможностей, то и такие травмы случаются. Можно получить и повреждения внутренних органов – например, обморожение бронхов. Футбол и мороз ниже "минус 10" – несовместимые занятия.
– Как долго восстанавливаются от таких травм?
– К счастью, у ребят целы большие берцовые кости. Малая берцовая, как правило, срастается в течение одного месяца. Это я говорю исключительно про сращивание кости, то есть без набора формы. То есть футболисты ЦСКА вернутся уже весной.
"Спорт-Экспресс"
В субботу армейское дерби прошло при "минус 16", а оба футболиста не смогли закончить встречу из-за повреждений.
– ЦСКА и "СКА-Хабаровск" играли в суперэкстремальных условиях, – отметил Васильков. – И вообще это сложно назвать футболом, когда игроки борются не друг с другом, а с холодом. В таких условиях футболист достигает максимального напряжения. То есть он отдает себя не на 100, а на 200 или 300 процентов. Такие раковые матчи могут привести, в том числе, к таким последствиям.
Есть у меня очень хороший пример подобного случая. Мы как-то из-за мороза потеряли Романа Павлюченко после игры в Новосибирске – он повредил мениск на синтетике при температуре "минус 18". Поэтому тут я солидарен с "Локо", который хочет перенести матч с более теплое место.
– То есть мороз мог повлиять на травмы армейцев?
– Когда организм работает на пределе своих возможностей, то и такие травмы случаются. Можно получить и повреждения внутренних органов – например, обморожение бронхов. Футбол и мороз ниже "минус 10" – несовместимые занятия.
– Как долго восстанавливаются от таких травм?
– К счастью, у ребят целы большие берцовые кости. Малая берцовая, как правило, срастается в течение одного месяца. Это я говорю исключительно про сращивание кости, то есть без набора формы. То есть футболисты ЦСКА вернутся уже весной.
"Спорт-Экспресс"
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