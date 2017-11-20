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Юрий Васильков: Ал. Березуцкий и Миланов в этом году не сыграют, в травмах виноват мороз в Хабаровске

Бывший врач сборной России Юрий Васильков считает, что в переломах малых берцовых костей игроков ЦСКА защитника Алексея Березуцкого и полузащитника Георгия Миланова привели, в том числе, и экстремальные условия, в которых прошел матч 17-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск" (4:2).

В субботу армейское дерби прошло при "минус 16", а оба футболиста не смогли закончить встречу из-за повреждений.

– ЦСКА и "СКА-Хабаровск" играли в суперэкстремальных условиях, – отметил Васильков. – И вообще это сложно назвать футболом, когда игроки борются не друг с другом, а с холодом. В таких условиях футболист достигает максимального напряжения. То есть он отдает себя не на 100, а на 200 или 300 процентов. Такие раковые матчи могут привести, в том числе, к таким последствиям.

Есть у меня очень хороший пример подобного случая. Мы как-то из-за мороза потеряли Романа Павлюченко после игры в Новосибирске – он повредил мениск на синтетике при температуре "минус 18". Поэтому тут я солидарен с "Локо", который хочет перенести матч с более теплое место.

– То есть мороз мог повлиять на травмы армейцев?

– Когда организм работает на пределе своих возможностей, то и такие травмы случаются. Можно получить и повреждения внутренних органов – например, обморожение бронхов. Футбол и мороз ниже "минус 10" – несовместимые занятия.

– Как долго восстанавливаются от таких травм?

– К счастью, у ребят целы большие берцовые кости. Малая берцовая, как правило, срастается в течение одного месяца. Это я говорю исключительно про сращивание кости, то есть без набора формы. То есть футболисты ЦСКА вернутся уже весной.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Березуцкий А. Миланов ЦСКА
Сегодня, 20:07
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9
(0)
№9 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
Так кони сами поменялись вроде домашними матчами !? На что рассчитывали что в конце ноября в Хабаровске как в Краснодаре будет +20 ?!

Так руководство ЦСКА ничего и не говорит!и врач ЦСКА говорит что не уверен что в травмах виноват мороз! Приехали сыграли победили.
Регистрация: 3.09.2007
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 20:38) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
-13 зенит играл и стал чемпионом ...а влажность у нас по круче будет Хабары!
Регистрация: 26.04.2017
№7 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 20:38) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
а так - тишина.сыграли.победили.сломались

Считаю,что молчать неправильно.Если играть при "-10"-это уже не футбол.
Все клубы должны объединиться в этом вопросе. Сибирь и ДВ тоже хотят играть,пусть играют.Просто расписание нужно составлять с учётом климата.А за каждый косяк в расписании снимать в денежки в пользу команд с того,кто его составлял.


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: Батька (Сегодня, 20:35) #
  • -2
  •  (4)
online

Так кони сами поменялись вроде домашними матчами !? На что рассчитывали что в конце ноября в Хабаровске как в Краснодаре будет +20 ?!
Знали на что идут ....переносили матчи что бы пробиться в группу лч
Цитата: Egorysche
Разогнать РФС!!!!! какого чёрта проводить матчи в ноябре-декабре в ХАБАРОВСКЕ?! дегенераты конченные


Так кони сами поменялись вроде домашними матчами !? На что рассчитывали что в конце ноября в Хабаровске как в Краснодаре будет +20 ?!
Знали на что идут ....переносили матчи что бы пробиться в группу лч
Цитата: Egorysche
Разогнать РФС!!!!! какого чёрта проводить матчи в ноябре-декабре в ХАБАРОВСКЕ?! дегенераты конченные
Регистрация: 9.09.2016
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:28) #
  • -2
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online

Цитата: tiki
ты мне скажи где ЦСКА жаловался на этот счет?

Я про нытье болел.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
В субботу армейское дерби прошло при "минус 16"

В прошлом году Спартак играл в Томске в -16. Была попытка переноса, но тут похоже все завоняли так, что Спартаку лучше было сыграть.
Никаких отмазок про мороз, господа лошади.
Ну а то что травму получили два резервных игрока ничего не изменят в игре кс.
Ну а футболистам здоровья .

ты мне скажи где ЦСКА жаловался на этот счет?
пока только паровозы пытаются перенести(и понять можно)
а так - тишина.сыграли.победили.сломались.
но что имеем - то имеем


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:25) #
  • +1
  •  (5)
online

В субботу армейское дерби прошло при "минус 16"

В прошлом году Спартак играл в Томске в -16. Была попытка переноса, но тут похоже все завоняли так, что Спартаку лучше было сыграть.
Никаких отмазок про мороз, господа лошади.
Ну а то что травму получили два резервных игрока ничего не изменят в игре кс.
Ну а футболистам здоровья .


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 20:12) #
  • +1
  •  (7)

Разогнать РФС!!!!! какого чёрта проводить матчи в ноябре-декабре в ХАБАРОВСКЕ?! дегенераты конченные
Регистрация: 26.03.2015
№1 Написал: miktar (Сегодня, 20:09) #
  • -1
  •  (5)

Грустно...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
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