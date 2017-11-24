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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Анюков: болельщики "Зенита" - лучшие в мире
Защитник "Зенита" Александр Анюков назвал болельщиков клуба лучшими в мире.
"В Петербурге знаменитый "вираж" оказывает "Зениту" сумасшедшую поддержку, добавляет адреналин. С переездом клуба на новый стадион "Санкт-Петербург", мне кажется, ребят на фанатском секторе стало еще больше. Жаль, что в силу некоторых обстоятельств не удалось выйти на поле и подойти к "виражу" и поблагодарить парней за перфоманс, который они устроили в этом году на мой день рождения. На всю жизнь его запомню!
Не хочу обижать фанатов других команд, но для меня зенитовские – лучшие в мире. Низкий поклон им за все! Но я уверен, что у фан-клуба "Крыльев" все еще впереди и с новыми победами команды они тоже будут зажигать за любимый клуб на секторе", - цитирует Анюкова welcome2018.com.
"В Петербурге знаменитый "вираж" оказывает "Зениту" сумасшедшую поддержку, добавляет адреналин. С переездом клуба на новый стадион "Санкт-Петербург", мне кажется, ребят на фанатском секторе стало еще больше. Жаль, что в силу некоторых обстоятельств не удалось выйти на поле и подойти к "виражу" и поблагодарить парней за перфоманс, который они устроили в этом году на мой день рождения. На всю жизнь его запомню!
Не хочу обижать фанатов других команд, но для меня зенитовские – лучшие в мире. Низкий поклон им за все! Но я уверен, что у фан-клуба "Крыльев" все еще впереди и с новыми победами команды они тоже будут зажигать за любимый клуб на секторе", - цитирует Анюкова welcome2018.com.
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