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Александр Анюков: болельщики "Зенита" - лучшие в мире

Защитник "Зенита" Александр Анюков назвал болельщиков клуба лучшими в мире.

"В Петербурге знаменитый "вираж" оказывает "Зениту" сумасшедшую поддержку, добавляет адреналин. С переездом клуба на новый стадион "Санкт-Петербург", мне кажется, ребят на фанатском секторе стало еще больше. Жаль, что в силу некоторых обстоятельств не удалось выйти на поле и подойти к "виражу" и поблагодарить парней за перфоманс, который они устроили в этом году на мой день рождения. На всю жизнь его запомню!

Не хочу обижать фанатов других команд, но для меня зенитовские – лучшие в мире. Низкий поклон им за все! Но я уверен, что у фан-клуба "Крыльев" все еще впереди и с новыми победами команды они тоже будут зажигать за любимый клуб на секторе", - цитирует Анюкова welcome2018.com.
Теги: Анюков Зенит
Сегодня, 20:41
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(5)
№5 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:14) #
  • -5
  •  (5)
online

писец , да у любова клуба свои болельщики лучшие писец столько, валенок
Регистрация: 19.06.2017
№4 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:00) #
  • -5
  •  (7)

Цитата: Black Fox
дежурный комплимент в адрес своих болельщиков

Противно,что дежурный... Если бы сказал, что болельщики зенита такие же, как и другие не лучше и не хуже, а фанаты полное хамно, то я бы его уважал.... ШИРОКОВ, ДУМАЮ тоже
Регистрация: 22.11.2014
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:55) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vitaliy1977
И эти люди обвиняют нас в сектанстве?????

дежурный комплимент в адрес своих болельщиков
в чем здесь сектантство не понял...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:54) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не только лучшие, но и самые умные и рассудительные!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 20:51) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
И эти люди обвиняют нас в сектанстве?????
Одно слово.... Бомжи....
Регистрация: 13.03.2012
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