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Вячеслав Малафеев: встречался с Фурсенко по делам своего бизнеса

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев подтвердил факт встречи с президентом сине-бело-голубых Сергеем Фурсенко.

"Я занимаюсь бизнесом, причем в разных сферах. Например, недавно открыл горнолыжный курорт. Понятно, что мне требуется поддержка влиятельных людей. Да, я действительно провел одну деловую встречу с Сергеем Фурсенко, но она касалась только моего бизнеса. Кроме того, мы несколько раз пересекались на футболе и на других мероприятиях, но никаких переговоров не вели", - цитирует Малафеева "Спорт-Экспресс".
Теги: Малафеев Фурсенко Зенит
Сегодня, 01:08
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