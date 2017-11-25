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Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Кобелев уверен, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба по-прежнему будет приносить пользу команде.

– Дзюба не забил пенальти – это может сказаться на нем психологически, учитывая, что и так дела у Артема в "Зените" идут не лучшим образом?

– Ну а кто его знает, у него самого надо спросить об этом (смеется). Да, Дзюба много не играл, но, я думаю, у каждого футболиста есть полосы, когда ну просто не идет мяч в ворота – и все! Помните, в каких тонах не так давно писали про Кокорина? А как Александр стал забивать, так сразу СМИ начали возносить его до небес. Не надо заострять на Дзюбе особое внимание. Он игрок основного состава, в любом случае, Артем будет забивать и приносить питерской команде пользу, - отметил Кобелев

"Спорт уик-энд"
Теги: Кобелев Кокорин Дзюба Зенит
Сегодня, 16:09
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