Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:09
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита"
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита"
12:59
Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (3)
Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (3)
09:50
Станислав Черчесов: если бы я пригласил Идову, вы бы первыми спросили: "А зачем он нужен?" (7)
Станислав Черчесов: если бы я пригласил Идову, вы бы первыми спросили: "А зачем он нужен?" (7)
09:19
Леандро Паредес - о Панове: я бы так не сделал ни за что на свете! Я предан "Боке" до конца жизни (18)
Леандро Паредес - о Панове: я бы так не сделал ни за что на свете! Я предан "Боке" до конца жизни (18)
01:36
Александр Кокорин: на месте игроков "Спартака" держал бы в уме поражение от "Зенита" - 1:5 (30)
Александр Кокорин: на месте игроков "Спартака" держал бы в уме поражение от "Зенита" - 1:5 (30)
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита"
Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Кобелев уверен, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба по-прежнему будет приносить пользу команде.
– Дзюба не забил пенальти – это может сказаться на нем психологически, учитывая, что и так дела у Артема в "Зените" идут не лучшим образом?
– Ну а кто его знает, у него самого надо спросить об этом (смеется). Да, Дзюба много не играл, но, я думаю, у каждого футболиста есть полосы, когда ну просто не идет мяч в ворота – и все! Помните, в каких тонах не так давно писали про Кокорина? А как Александр стал забивать, так сразу СМИ начали возносить его до небес. Не надо заострять на Дзюбе особое внимание. Он игрок основного состава, в любом случае, Артем будет забивать и приносить питерской команде пользу, - отметил Кобелев
"Спорт уик-энд"
– Дзюба не забил пенальти – это может сказаться на нем психологически, учитывая, что и так дела у Артема в "Зените" идут не лучшим образом?
– Ну а кто его знает, у него самого надо спросить об этом (смеется). Да, Дзюба много не играл, но, я думаю, у каждого футболиста есть полосы, когда ну просто не идет мяч в ворота – и все! Помните, в каких тонах не так давно писали про Кокорина? А как Александр стал забивать, так сразу СМИ начали возносить его до небес. Не надо заострять на Дзюбе особое внимание. Он игрок основного состава, в любом случае, Артем будет забивать и приносить питерской команде пользу, - отметил Кобелев
"Спорт уик-энд"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.