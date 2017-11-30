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Игорь Ледяхов: Смолов? Сейчас это модно - три гола забил, и все начинают сватать

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов прокомментировал информацию об интересе мадридского "Реала" к нападающему "Краснодара" Фёдору Смолову.

"В Испании никто не говорит об интересе "Реала" к Смолову. Сейчас это модно: три гола забил — и все начинают сватать. Ни в одной газете не видел ничего об этом", - цитирует Ледяхова "Чемпионат.сом".

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 12 матчах РФПЛ, забил 9 голов и отметился тремя результативными передачами.
Теги: Ледяхов Смолов Краснодар Реал
Сегодня, 06:28
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