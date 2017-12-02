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Андрей Будогосский: Карасев имел право поменять решение по цвету карточки

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал эпизод из матча 19-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:1).

Арбитр Сергей Карасев сначала показал защитнику хозяев Доменико Кришито красную карточку, а затем изменил свое решение, предъявив итальянцу карточку желтую.

"Сергей сумел вовремя исправить оплошность. Не вижу серьёзной, принципиальной ошибки. Судья имеет право отменить решение по цвету карточки, если посчитает, что она не соответствует характеру нарушения. Оплошность своевременно исправлена до того, как игра была возобновлена. Такие вещи, к сожалению, порой случаются. Ситуация была разрешена в соответствии с правилами игры", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
Теги: Будогосский Карасев
Сегодня, 22:25
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№1 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 23:05) #
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Два козла
Регистрация: 21.04.2009
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