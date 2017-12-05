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Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сожалеет, что Леонид Слуцкий был уволен с аналогичного поста в английском клубе "Халл Сити".

В воскресенье было объявлено, что Слуцкий покинул пост главного тренер "Халл Сити".

"Любой тренер должен быть готов к увольнению. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил свой путь, который ему интересен, а нам интересно за этим наблюдать. Но это жизнь, это футбол", - цитирует Гончаренко ТАСС.

Гончаренко стал главным тренером ЦСКА после ухода Слуцкого из клуба в декабре 2016 года.
Теги: Гончаренко Слуцкий ЦСКА
Сегодня, 18:22
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№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 18:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не сцы, свой путь он и продолжит. Как шел, так и пойдет - возглавляя колонну идущих найух, и никуда не сворачивая


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
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