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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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18:22
Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
17:12
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
08:59
Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сожалеет, что Леонид Слуцкий был уволен с аналогичного поста в английском клубе "Халл Сити".
В воскресенье было объявлено, что Слуцкий покинул пост главного тренер "Халл Сити".
"Любой тренер должен быть готов к увольнению. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил свой путь, который ему интересен, а нам интересно за этим наблюдать. Но это жизнь, это футбол", - цитирует Гончаренко ТАСС.
Гончаренко стал главным тренером ЦСКА после ухода Слуцкого из клуба в декабре 2016 года.
В воскресенье было объявлено, что Слуцкий покинул пост главного тренер "Халл Сити".
"Любой тренер должен быть готов к увольнению. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил свой путь, который ему интересен, а нам интересно за этим наблюдать. Но это жизнь, это футбол", - цитирует Гончаренко ТАСС.
Гончаренко стал главным тренером ЦСКА после ухода Слуцкого из клуба в декабре 2016 года.
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