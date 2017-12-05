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Новости партнеров

Федор Смолов: тройка лучших игроков России в 2017 году - Фернандо, Промес и Головин

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов не назвал никого из своих партнеров по команде в тройке лучших игроков российских клубов по итогам 2017 года.

- Ваша тройка лучших игроков России 2017 года? Можно называть легионеров.

- Лучший - Фернандо. Даже сейчас, когда "Спартак" возвращается в борьбу за первые места, бросается в глаза, насколько этот игрок важен для команды. В Севилье он делает обрез - и "Спартак" проигрывает. В следующем матче отдает все вперед точно - "Спартак" побеждает. Считаю, 60 процентов чемпионства красно-белых - это появление Фернанду. Второе место - Головин. А третье - Промес.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Фернандо Головин Промес
Сегодня, 19:26
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6
(6)
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:00) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
вместо Головина нужно Федю поставить,а Головину пока рановато
Регистрация: 3.08.2016
№5 Написал: holod хамина (Сегодня, 20:51) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
федька с бодуна такое ляпнул наверное...ну разве что губатый негр может соответствовать...а остальные двое ни в какие ворота....особенно черный фернандо..
Регистрация: 16.05.2011
№4 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 19:58) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давай зимой в Спартак под передачи Промеса и Фернандо и многих других sunglasses
Регистрация: 28.11.2017
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:55) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну в принципе согласен,мой вариант,у коней всё-таки Вернблум,у нас Адриано,Кокорин,Фарфан.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: pivas (Сегодня, 19:42) #
  • -4
  •  (4)

федя как всегда поскромничал .
Регистрация: 23.05.2016
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:36) #
  • 0
  •  (6)
online

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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