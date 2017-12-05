Федор Смолов: тройка лучших игроков России в 2017 году - Фернандо, Промес и Головин

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов не назвал никого из своих партнеров по команде в тройке лучших игроков российских клубов по итогам 2017 года.- Лучший - Фернандо. Даже сейчас, когда "Спартак" возвращается в борьбу за первые места, бросается в глаза, насколько этот игрок важен для команды. В Севилье он делает обрез - и "Спартак" проигрывает. В следующем матче отдает все вперед точно - "Спартак" побеждает. Считаю, 60 процентов чемпионства красно-белых - это появление Фернанду. Второе место - Головин. А третье - Промес.