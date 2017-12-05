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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Федор Смолов: тройка лучших игроков России в 2017 году - Фернандо, Промес и Головин
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов не назвал никого из своих партнеров по команде в тройке лучших игроков российских клубов по итогам 2017 года.
- Ваша тройка лучших игроков России 2017 года? Можно называть легионеров.
- Лучший - Фернандо. Даже сейчас, когда "Спартак" возвращается в борьбу за первые места, бросается в глаза, насколько этот игрок важен для команды. В Севилье он делает обрез - и "Спартак" проигрывает. В следующем матче отдает все вперед точно - "Спартак" побеждает. Считаю, 60 процентов чемпионства красно-белых - это появление Фернанду. Второе место - Головин. А третье - Промес.
"Спорт-Экспресс"
- Ваша тройка лучших игроков России 2017 года? Можно называть легионеров.
- Лучший - Фернандо. Даже сейчас, когда "Спартак" возвращается в борьбу за первые места, бросается в глаза, насколько этот игрок важен для команды. В Севилье он делает обрез - и "Спартак" проигрывает. В следующем матче отдает все вперед точно - "Спартак" побеждает. Считаю, 60 процентов чемпионства красно-белых - это появление Фернанду. Второе место - Головин. А третье - Промес.
"Спорт-Экспресс"
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