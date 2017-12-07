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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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18:40
Болельщики ЦСКА смогут посмотреть гостевой матч со "Спартаком" на домашней арене за 1000 рублей (10)
Болельщики ЦСКА смогут посмотреть гостевой матч со "Спартаком" на домашней арене за 1000 рублей (10)
16:34
Владимир Абрамов: верю, что "Рубин" выплывет из этой финансовой ямы, но не раньше чемпионата мира (1)
Владимир Абрамов: верю, что "Рубин" выплывет из этой финансовой ямы, но не раньше чемпионата мира (1)
15:18
Валерий Рейнгольд: мне по фигу, как "Спартак" будет играть с ЦСКА, лично я их простить не могу! (77)
Валерий Рейнгольд: мне по фигу, как "Спартак" будет играть с ЦСКА, лично я их простить не могу! (77)
14:23
Лионель Месси: старший ребенок - чудо, очень послушный, а младший ведет себя как сукин сын (1)
Лионель Месси: старший ребенок - чудо, очень послушный, а младший ведет себя как сукин сын (1)
13:57
Юрий Гаврилов: проиграть, конечно, можно, но так крупно - "Спартак" не имел никакого права (7)
Юрий Гаврилов: проиграть, конечно, можно, но так крупно - "Спартак" не имел никакого права (7)
13:46
Давид Юрченко: нам не важно, пусть на игру с "Локо" приходят и болельщики "Зенита" (видео) (1)
Давид Юрченко: нам не важно, пусть на игру с "Локо" приходят и болельщики "Зенита" (видео) (1)
09:34
Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать (24)
Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать (24)
Болельщики ЦСКА смогут посмотреть гостевой матч со "Спартаком" на домашней арене за 1000 рублей
Болельщики ЦСКА смогут посмотреть гостевой матч 20-го тура чемпионата России со "Спартаком" на домашнем стадионе "армейцев".
"Уважаемые болельщики! Приглашаем вас 10 декабря на просмотр главного дерби страны в комфортных условиях на экранах Клуба чемпионов на "ВЭБ Арене".
Футбол на большом экране, живой комментарий, разнообразная еда и напитки, кикер, PS4 и домашняя атмосфера! Приходите и насладитесь большим футболом в компании болельщиков ПФК ЦСКА. Билеты вы можете приобрести в кассах стадиона, а также в разделе http://events.pfc-cska.com/tour.
В стоимость билета входит бургер и напиток. Приобретение дополнительных напитков и еды будет доступно только за наличный расчёт. Вход на стадион в день мероприятия осуществляется через вход для СМИ (рядом с магазином аdidas). Количество билетов ограничено.
Клуб чемпионов начнёт свою работу в 15:30 мск. Стоимость входного билета — 1000 рублей", — говорится в сообщении.
ПФК ЦСКА
"Уважаемые болельщики! Приглашаем вас 10 декабря на просмотр главного дерби страны в комфортных условиях на экранах Клуба чемпионов на "ВЭБ Арене".
Футбол на большом экране, живой комментарий, разнообразная еда и напитки, кикер, PS4 и домашняя атмосфера! Приходите и насладитесь большим футболом в компании болельщиков ПФК ЦСКА. Билеты вы можете приобрести в кассах стадиона, а также в разделе http://events.pfc-cska.com/tour.
В стоимость билета входит бургер и напиток. Приобретение дополнительных напитков и еды будет доступно только за наличный расчёт. Вход на стадион в день мероприятия осуществляется через вход для СМИ (рядом с магазином аdidas). Количество билетов ограничено.
Клуб чемпионов начнёт свою работу в 15:30 мск. Стоимость входного билета — 1000 рублей", — говорится в сообщении.
ПФК ЦСКА
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