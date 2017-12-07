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Болельщики ЦСКА смогут посмотреть гостевой матч со "Спартаком" на домашней арене за 1000 рублей

Болельщики ЦСКА смогут посмотреть гостевой матч 20-го тура чемпионата России со "Спартаком" на домашнем стадионе "армейцев".

"Уважаемые болельщики! Приглашаем вас 10 декабря на просмотр главного дерби страны в комфортных условиях на экранах Клуба чемпионов на "ВЭБ Арене".

Футбол на большом экране, живой комментарий, разнообразная еда и напитки, кикер, PS4 и домашняя атмосфера! Приходите и насладитесь большим футболом в компании болельщиков ПФК ЦСКА. Билеты вы можете приобрести в кассах стадиона, а также в разделе http://events.pfc-cska.com/tour.

В стоимость билета входит бургер и напиток. Приобретение дополнительных напитков и еды будет доступно только за наличный расчёт. Вход на стадион в день мероприятия осуществляется через вход для СМИ (рядом с магазином аdidas). Количество билетов ограничено.

Клуб чемпионов начнёт свою работу в 15:30 мск. Стоимость входного билета — 1000 рублей", — говорится в сообщении.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 18:40
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10
(1)
№10 Написал: Орнитолог (Сегодня, 19:13) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Бездарная идея

На Открытии народу тьма будет - надышат... А в карьере - именно
Цитата: Кот МатроскиN
полтора землекопа

на пронизывающем ветру, на пустыре, зато с бургером laughing и клубЫ чемпионов из пердаков этих землекопов вырываются... А однако растут запросы, раньше 75 рубчиков сшибали. Ща уже штуку, за нее задвинут в грызло мороженный бургер - а трансляцию, по обыкновению, включить забудут smirk Традиции

Цитата: ПавКо
вчера

позавчера))) Разводил покупателя, что продает КЛУБ - правда без состава, которого нет


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№9 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:10) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
Красиво Гинер разводит

...гыыы...разводил вчера спам Всех Своих Болел и Сочувствующих, фак smirk


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:05) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Красиво Гинер разводит smiley
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:05) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
На домашней арене болелы коней точно переорут спартачей, жаль только до Тушино недокричатся.

как в мультике :"полтора землекопа" smile


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:04) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ПавКо
интересное Предложение для болел... цена реально оправдана возможностями

Бездарная идея, все болелы ослов с легкостью поместятся в гостевом секторе на Открытие
На Кандом арену идти просто некому
Регистрация: 2.02.2012
№5 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 19:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Орнитолог
Он к вам каким боком

ну к вам точно он не относится)


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:01) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Любой каприз за ваши деньги, всё для победы! На домашней арене болелы коней точно переорут спартачей, жаль только до Тушино недокричатся. Зато все свои.
Регистрация: 29.10.2010
№3 Написал: Орнитолог (Сегодня, 19:00) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
В стоимость билета входит бургер

Кто бы сомневался. А пельменей нет?
Клуб чемпионов начнёт свою работу
Он к вам каким боком


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№2 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
интересное Предложение для болел... цена реально оправдана возможностями wink


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 19:00) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
stuck_out_tongue_closed_eyes
Лохов надо разводить, а не кроликов


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
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