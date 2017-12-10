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Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака".

– Я жду полные трибуны, прежде всего. Дерби всегда получаются горячими, даже в холодную погоду, поэтому зрелище будет интересным, с учетом еще выступления в Лиги чемпионов. ЦСКА очень достойно выглядел по ходу всей Лиги чемпионов, и то, что команда попала в Лигу Европы – это промежуточный успех по текущему году. У команды много травм и дисквалификаций. На фоне этого армейцы выглядели достойно.

У "Спартака" ситуация иная. Все мы видели, что произошло в среду вечером. Конечно, красно-белые постараются реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Это повышает интерес и градус предстоящего матча.

Фаворитов в таких играх быть не может. Не зависимо от того, какое место занимают команды в таблице, эти матчи всегда очень интересные, зрелищные и событийные.

– Какой исход будет в дерби?

– Мне бы хотелось, чтобы армейцы победили со счетом 2:1. Хотя, в принципе, мне без разницы с каким счетом будет добыта победа, главное, чтобы она была.

"Евро-футбол"
Теги: Алдонин ЦСКА Спартак
Сегодня, 00:18
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№1 Написал: miktar (Сегодня, 00:29) #
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главное победа ЦСКА, а счёт неважен, но, можно и 7-0 в нашу пользу...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
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