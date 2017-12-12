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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Михаил Боярский: в чём проблема "Зенита"? Мастерство за деньги не купишь
Известный актёр театра и кино, болельщик "Зенита" Михаил Боярский считает, что "Зениту" и "Спартаку" будет тяжело догнать "Локомотив".
"Неблагодарное дело делать прогнозы на будущее, но и "Зениту", и "Спартаку" будет очень тяжело догнать "Локомотив". У обеих этих команд есть шансы на призовое место, но пока оно полностью нереально ни для одной из них.
В чём проблема "Зенита"? Конечно, можно сказать, что во всём виноват тренер. Мастерство за деньги не купишь. Значит, желания и мотивации больше у "Локомотива". Я думаю, что всё будет решать именно психологический настрой. Манчини нужно провести большую, глубинную мотивацию футболистов, чтобы привести команду в форму", - цитирует Боярского "Чемпионат.сом".
"Неблагодарное дело делать прогнозы на будущее, но и "Зениту", и "Спартаку" будет очень тяжело догнать "Локомотив". У обеих этих команд есть шансы на призовое место, но пока оно полностью нереально ни для одной из них.
В чём проблема "Зенита"? Конечно, можно сказать, что во всём виноват тренер. Мастерство за деньги не купишь. Значит, желания и мотивации больше у "Локомотива". Я думаю, что всё будет решать именно психологический настрой. Манчини нужно провести большую, глубинную мотивацию футболистов, чтобы привести команду в форму", - цитирует Боярского "Чемпионат.сом".
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