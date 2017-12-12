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Михаил Боярский: в чём проблема "Зенита"? Мастерство за деньги не купишь

Известный актёр театра и кино, болельщик "Зенита" Михаил Боярский считает, что "Зениту" и "Спартаку" будет тяжело догнать "Локомотив".

"Неблагодарное дело делать прогнозы на будущее, но и "Зениту", и "Спартаку" будет очень тяжело догнать "Локомотив". У обеих этих команд есть шансы на призовое место, но пока оно полностью нереально ни для одной из них.

В чём проблема "Зенита"? Конечно, можно сказать, что во всём виноват тренер. Мастерство за деньги не купишь. Значит, желания и мотивации больше у "Локомотива". Я думаю, что всё будет решать именно психологический настрой. Манчини нужно провести большую, глубинную мотивацию футболистов, чтобы привести команду в форму", - цитирует Боярского "Чемпионат.сом".
Теги: Зенит Боярский Локомотив Спартак
Сегодня, 00:20
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7
(1)
№7 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 01:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Првильно Миша! В футбол играют не деньги, а люди!


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:01) #
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  •  (0)

А вы всё пытаетесь за деньги купить, Миш.. Говорите вроде правильно, а на самом деле скока бабла как в песок..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Shekel
При Луческу и очей больше было, и забивали больше.

Одна проблема, негров нельзя, а Луческу без негров, ну никак...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 00:28) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Shekel
При Луческу и очей больше было, и забивали больше.

Еще Спагетти всломни..)
Регистрация: 19.05.2015
№3 Написал: Loran Blan Южно-Сазалинск (Сегодня, 00:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Диву даешься, как его назначили....
Регистрация: 10.12.2017
№2 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 00:23) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
зато пропить можно как Коко и Мамай..)
Регистрация: 19.05.2015
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:23) #
  • +2
  •  (6)

При Луческу и очей больше было, и забивали больше.
Регистрация: 10.10.2013
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