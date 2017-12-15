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Василий Уткин: Федуну поздно рассказали стишок со словами "стою на асфальте я, в лыжи обутый"

Известный спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о революционных идей президента "Спартака" Леонида Федуна.

"Леонид Федун предложил футбольную революцию. Там четыре основных пункта, и первый в том, чтобы учитывать при составлении календаря погодные условия. Революция в том, чтобы учитывать климат. Революция. Пункт первый реформы. Господа, Леониду Федуну просто несколько позже, чем всем нам, рассказали стишок, который начинается со слов "стою на асфальте я, в лыжи обутый". Если вы до сих пор не догадывались, то, о чем в стишке речь дальше, видимо, и есть революция. Просто в дурдоме", - цитирует Уткина "Евроспорт".
Теги: Уткин Федун Спартак
Сегодня, 16:09
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№7 Написал: grisha (Сегодня, 16:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
омментатор, который плохо выговаривает фамилии игроков, путает Культяпкина с Лодыгиным

Именно
С верха до самого низа
И министры культуры, кроме Хайль, не отвечающие ни за какую культуру, а только за поклонение и моторист, отвечающий за спорт, и кгбэшники -губернаторы и заместители во ВСЕХ крупных кампаниях
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:48) #
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online

Цитата: grisha
У власти только профессионалы - а то, что они профессиональные бандиты - это ваши проблемы, раз их приветствуете

Комментатор, который плохо выговаривает фамилии игроков, путает Культяпкина с Лодыгиным. Женщины, должны быть на кухне!.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: grisha (Сегодня, 16:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
В этой стране в принципе невозможен профессионализм, у власти почти везде дилетанты.

Враньё !
У власти только профессионалы - а то, что они профессиональные бандиты - это ваши проблемы, раз их приветствуете
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:38) #
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online

Цитата: Бауэр
Уткин утратил свой профессионализм.

В этой стране в принципе невозможен профессионализм, у власти почти везде дилетанты.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В том, чтобы учитывать климатические условия при составлении календаря, нового действительно ничего нет. Так делали еще в СССР. Федун просто эту старую мысль выразил как конкретное предложение. А Вася нагнал какой то пурги. Вот кому в дурдом пора точно.
Регистрация: 8.02.2011
№2 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 16:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Уткин утратил свой профессионализм. Грамотный же чел, но говорит частенько обобщеные вещи, так как очень ленивый и не желает просматривать матчи от и до, и вникать в конкретную ситуацию. Все, что видит поверхностно, то и комментирует.


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 16:13) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
ВасЬя изо дня в день,всё больше и больше бесит!
Регистрация: 14.02.2007
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