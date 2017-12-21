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Валерий Гладилин: нравится, как играет Гранквист, он лидер и формирует оборону

Бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин, подводя итоги уходящего года, назвал лучшего, на свой взгляд, защитника 2017 года в Российской футбольной Премьер-Лиге.

"Мне нравится, как на позиции центрального защитника в "Краснодаре" играет Гранквист. Он лидер, он формирует оборону. Швед выполняет защитные функции на высоком уровне. Он всегда играет стабильно и надёжно", - цитирует Гладилина "Чемпионат.сом".
Теги: Гладилин Гранквист Краснодар
Сегодня, 00:27
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