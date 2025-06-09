По информации источника, атакующий полузащитник "Крыльев Советов" Амар Рахманович близок к пролонгации соглашения с самарским клубом. Сообщается, что новый контракт будет подписан по схеме "1+1".
Босниец выступает за самарский клуб с осени 2022 года. В минувшем сезоне 31-летний хавбек принял участие всего в 7 матчах российской Премьер-лиги, в которых провел на поле лишь 79 минут и не отметился голевыми действиями.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Рахманович близок к продлению контракта с "Крыльями Советов"
Амар Рахманович в ближайшее время может подписать новое соглашение с самарцами.
Фото: ФК "Крылья Советов"