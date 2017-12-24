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Александр Маньяков: Смольников никогда не смирится с ролью запасного, он боец

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о боевом характере своего клиента Игоря Смольникова.

- Как и любому игроку, Игорю, хочется выходить на поле в старте всегда. Но «Зенит» - большой клуб с хорошим подбором исполнителей. Непопадание в «первые одиннадцать» воспринимается Игорем с пониманием, но не со смирением. Смольников боец, и он никогда не смирится с ролью запасного. Каждодневной работой он будет доказывать Роберто, что достоин быть в старте. Такой уж у него характер, -
сказал Маньяков в интервью bobsoccer.ru
Теги: Смольников Зенит Манчини
Вчера, 22:32
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№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 00:05) #
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у Зенита целая толпа загубленных русских футболистов


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: interested (Вчера, 23:58) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Он "всадник без головы".
Регистрация: 18.10.2013
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