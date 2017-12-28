Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Стадион ЦСКА официально переименовали в "ВЭБ Арену"

В четверг стадион ЦСКА официально переименовали в "ВЭБ Арену", сообщает "Спорт-Экспресс".

В церемонии открытия установленной на верхушке башни вывески приняли участие член правления "Внешэкономбанка" Алексей Иванченко и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

"Реализовать столь амбициозный проект в наше непростое время было бы крайне тяжело без поддержки. Считаю, что Москва получила интересный современный спортивный объект. У нас очень успешное сотрудничество с ВЭБ, надеюсь, оно будет продолжаться долго", – сказал Бабаев.

Строительство стадиона на 3-й Песчаной улицы началось в 2007 году, а официальное открытие состоялось в сентябри 2016-го. По словам президента ЦСКА Евгения Гинера, общая стоимость объекта составила порядка 400 миллионов долларов. Арена вмещает 30 тысяч человек. Помимо стадиона, в состав объекта входит 38-этажно офисная башня, выполненная в форме Кубка УЕФА, два малых одиннадцатиэтажных офисных корпуса и гостиница. В феврале 2017-го ЦСКА достиг соглашения с банком о присвоении стадиону нового названия.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 20:01
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: pasha Киров (Сегодня, 21:00) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: Санта
После В - твердый знак

Цитата: язва
От цска Арены остались ослиные уши и палец гинера в музее цска!

Цитата: Dragon
навоз арена

Цитата: ММВ
Сортир арена!

Вроде межсезонье ,но долбоклюи из Спартака не унимаются.... Хотя ,справедливости ради стоит заметить,что остались самые тупые... Я не пойму зависть гложет??? Тоже свой стадион хотят??? А вот хрен там !! Играть вам на Арене брата Федуна вечно!!


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 20:48) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Сортир арена!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№5 Написал: Dragon (Сегодня, 20:13) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Ювентус»
навоз арена
Регистрация: 28.02.2017
№4 Написал: OldВолчок (Сегодня, 20:08) #
  • -4
  •  (14)

цкг......
Регистрация: 28.12.2017
№3 Написал: язва Москва (Сегодня, 20:05) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
У нас очень успешное сотрудничество с ВЭБ
joy очень очень епти..
От цска Арены остались ослиные уши и палец гинера в музее цска!


--------------------
парам пам пам..
Регистрация: 25.09.2016
№2 Написал: Санта (Сегодня, 20:04) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
После В - твердый знак


--------------------
В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№1 Написал: miktar (Сегодня, 20:03) #
  • +1
  •  (7)

Надеюсь стадион снова станет СТАДИОНОМ ЦСКА.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.