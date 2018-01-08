Владимир Обухов: таких тренеров, как Петреску, я не встречал

Нападающий "Кубани" Владимир Обухов отметил, что при бывшем главном тренере краснодарцев Дане Петреску футболисты не понимали, что делать.– Непросто. Тогда игры у "Кубани" в принципе не было. У Петреску силовой, простой стиль: ударить на форварда, а он зацепится. А футболистов набрали техничных, – отметил Обухов. – Вместо того, чтобы играть в пас, мы стали бить вперед. И просто не понимали, что делать.Калешин поставил комбинационный стиль, привычный почти всем. И мы сходу выиграли три из пяти матчей и однажды сыграли вничью. Потом прошли сборы и неплохо выглядели весной. Немного не дотянули до стыковых матчей.– Каждую игру. На сборах в Тирасполе все было спокойно. Ни одного крика от Петреску, все здорово. Но Армаш мне говорил: "Сейчас пойдет. Начнется сезон – увидишь истинное лицо Петреску".Встречу 1-го тура с Нальчиком я должен был начинать в "старте", но из-за травмы в контрольном матче оказался в запасе. Пятая минута, кто-то не вернулся назад. Дан разворачивается, орет, бьет ногой по креслу, оно ломается, падает. У меня аж желание пропало выходить. Сколько я в "Спартаке" играл, но таких тренеров не встречал! В раздевалках летало вообще все, что замечал Петреску.– В любом случае переводили нам все лояльнее. В основном Петреску говорил по-румынски, но иногда и по-английски. Думал, что ребята не понимали! Калешин гораздо спокойнее, как и Карпин. Валерий Георгиевич всегда вел себя с игроками достойно.