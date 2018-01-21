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Роман Павлюченко: за "Спартак" болею или за "Локомотив"? "Спартак" всегда для меня номер один

Бывший нападающий "Спартака" и "Локомотива" Роман Павлюченко подчеркнул, что по-прежнему болеет за красно-белых, в составе которых выступал с 2003 по 2008 год.

– Вы поиграли и за "Спартак", и за "Локо", который сейчас лидирует в чемпионате. За кого болеете в сезоне?

– Однозначно за "Спартак". О-дно-зна-чно. "Спартак" – моя команда навсегда. И этот клуб всегда для меня номер один.

– Смогут спартаковцы отыграть восемь очков?

– "Спартак" догонит "Локо", я уверен в этом. Железнодорожники осенью-зимой были на ходу, но непонятно, как на них скажется длительный перерыв.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Павлюченко Спартак Локомотив
Сегодня, 22:34
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:23) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Непонятно еще как Спартак-то поедет, если Локо одержит семь побед из десяти, то вам сам бог велел 10 выигрывать.
А поля, а соперники, а тренер-физрук или 33 в 11 матчах не утопия?


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Dolores O'Riordan
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 23:02) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну так это же Спартак.
Регистрация: 12.02.2013
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