Роман Павлюченко: за "Спартак" болею или за "Локомотив"? "Спартак" всегда для меня номер один

Бывший нападающий "Спартака" и "Локомотива" Роман Павлюченко подчеркнул, что по-прежнему болеет за красно-белых, в составе которых выступал с 2003 по 2008 год.– Однозначно за "Спартак". О-дно-зна-чно. "Спартак" – моя команда навсегда. И этот клуб всегда для меня номер один.– "Спартак" догонит "Локо", я уверен в этом. Железнодорожники осенью-зимой были на ходу, но непонятно, как на них скажется длительный перерыв.