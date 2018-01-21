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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Роман Павлюченко: за "Спартак" болею или за "Локомотив"? "Спартак" всегда для меня номер один
Бывший нападающий "Спартака" и "Локомотива" Роман Павлюченко подчеркнул, что по-прежнему болеет за красно-белых, в составе которых выступал с 2003 по 2008 год.
– Вы поиграли и за "Спартак", и за "Локо", который сейчас лидирует в чемпионате. За кого болеете в сезоне?
– Однозначно за "Спартак". О-дно-зна-чно. "Спартак" – моя команда навсегда. И этот клуб всегда для меня номер один.
– Смогут спартаковцы отыграть восемь очков?
– "Спартак" догонит "Локо", я уверен в этом. Железнодорожники осенью-зимой были на ходу, но непонятно, как на них скажется длительный перерыв.
"Спорт-Экспресс"
– Вы поиграли и за "Спартак", и за "Локо", который сейчас лидирует в чемпионате. За кого болеете в сезоне?
– Однозначно за "Спартак". О-дно-зна-чно. "Спартак" – моя команда навсегда. И этот клуб всегда для меня номер один.
– Смогут спартаковцы отыграть восемь очков?
– "Спартак" догонит "Локо", я уверен в этом. Железнодорожники осенью-зимой были на ходу, но непонятно, как на них скажется длительный перерыв.
"Спорт-Экспресс"
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