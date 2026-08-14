Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По информации источника, председатель правления "Газпрома" не поддерживает продажу 28-летнего вингера ни одному из этих клубов. При этом менеджмент петербуржцев ранее был готов расстаться с футболистом.
Полузащитник выступает за сине-бело-голубых с 2019 года и за это время провёл 208 матчей во всех турнирах, забив 42 мяча.
Миллер выступает против продажи Мостового в "Краснодар" и "Динамо" - источник
Алексей Миллер выступает против перехода Андрея Мостового из "Зенита" в "Краснодар" или московское "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"