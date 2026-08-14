Миллер выступает против продажи Мостового в "Краснодар" и "Динамо" - источник

Алексей Миллер выступает против перехода Андрея Мостового из " Зенита " в " Краснодар " или московское " Динамо ".

Фото: ФК "Зенит"

Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По информации источника, председатель правления "Газпрома" не поддерживает продажу 28-летнего вингера ни одному из этих клубов. При этом менеджмент петербуржцев ранее был готов расстаться с футболистом.



Полузащитник выступает за сине-бело-голубых с 2019 года и за это время провёл 208 матчей во всех турнирах, забив 42 мяча.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Динамо