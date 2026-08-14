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"Локомотив" сыграл вничью с "Оренбургом" - красно-зеленые не одержали ни одной победы в РПЛ

Московский "Локомотив" разделил очки с "Оренбургом".
Фото: ФК "Локомотив"
Счет в матче на 3-й минуте открыл полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков, поразив ворота дальним ударом из-за пределов штрафной. Оренбуржцы сравняли счет на 63-й минуте - забитым мячом отличился вышедший на замену Андрей Касаджиков. Через пять минут вингер не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

Команда Михаила Галактионова не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне РПЛ - красно-зеленые набрали 3 очка в 4 встречах. Уральцы имеют в своем активе 5 баллов.

РПЛ, 4-й тур.

"Оренбург" 1:1 "Локомотив".

Голы: Батраков, 3 - Касаджиков, 63.

Незабитый пенальти: Касаджиков, 69 ("Оренбург").

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