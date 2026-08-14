Счет в матче на 3-й минуте открыл полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков, поразив ворота дальним ударом из-за пределов штрафной. Оренбуржцы сравняли счет на 63-й минуте - забитым мячом отличился вышедший на замену Андрей Касаджиков. Через пять минут вингер не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
Команда Михаила Галактионова не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне РПЛ - красно-зеленые набрали 3 очка в 4 встречах. Уральцы имеют в своем активе 5 баллов.
РПЛ, 4-й тур.
"Оренбург" 1:1 "Локомотив".
Голы: Батраков, 3 - Касаджиков, 63.
Незабитый пенальти: Касаджиков, 69 ("Оренбург").
"Локомотив" сыграл вничью с "Оренбургом" - красно-зеленые не одержали ни одной победы в РПЛ
Московский "Локомотив" разделил очки с "Оренбургом".
Фото: ФК "Локомотив"