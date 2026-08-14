Колосков: в Саудовской Аравии Сперцяну будет тяжело прогрессировать

Вячеслав Колосков оценил перспективы Эдуарда Сперцяна после результативного дебюта за "Аль-Ахли".

Фото: ФК "Аль-Ахли"

- В чемпионате Саудовской Аравии, откровенно говоря, тяжело прогрессировать. То, что он забил за "Аль-Ахли", - большое дело. Не каждый это сможет сделать в первой игре. Играя в Саудовской Аравии, он находится выше среднего уровня футболистов этой лиги, - приводит слова Колоскова "Матч ТВ"

Почётный президент РФС считает, что полузащитник по своему уровню превосходит многих футболистов чемпионата Саудовской Аравии.Также Колосков допустил, что успешные выступления за "Аль-Ахли" в дальнейшем могут открыть Сперцяну дорогу в сильный европейский клуб.В дебютном матче полузащитник забил единственный мяч и принёс своей команде победу - 1:0.