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Колосков: в Саудовской Аравии Сперцяну будет тяжело прогрессировать

Вячеслав Колосков оценил перспективы Эдуарда Сперцяна после результативного дебюта за "Аль-Ахли".
Фото: ФК "Аль-Ахли"
Почётный президент РФС считает, что полузащитник по своему уровню превосходит многих футболистов чемпионата Саудовской Аравии.

- В чемпионате Саудовской Аравии, откровенно говоря, тяжело прогрессировать. То, что он забил за "Аль-Ахли", - большое дело. Не каждый это сможет сделать в первой игре. Играя в Саудовской Аравии, он находится выше среднего уровня футболистов этой лиги, - приводит слова Колоскова "Матч ТВ".

Также Колосков допустил, что успешные выступления за "Аль-Ахли" в дальнейшем могут открыть Сперцяну дорогу в сильный европейский клуб.

В дебютном матче полузащитник забил единственный мяч и принёс своей команде победу - 1:0.

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