- От всей души хочу поздравить Сергея Галицкого с днем рождения. Желаю ему всего наилучшего. Это великий человек, я его очень сильно уважаю. Никогда в своей жизни я еще не видел таких спокойных и рассудительных людей, как Галицкий, — сказал Сигурдссон.
Бизнесмен Сергей Галицкий в 2008 году основал футбольный клуб "Краснодар". Южане дебютировали в Российской Премьер-Лиге в 2011 году, а по итогам сезона-2024/25 впервые в своей истории стали чемпионами России. Также Галицкий финансировал строительство домашнего стадиона "быков" и открыл рядом с ним общественный парк.
Сигурдссон: Галицкий – великий человек, желаю ему всего наилучшего
Экс-защитник «Краснодара», исландец Рагнар Сигурдссон через Rusfootball.info обратился к Сергею Галицкому. Сегодня президенту кубанского клуба исполнилось 59 лет.
Фото: ФК "Краснодар"