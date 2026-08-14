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Мостовой: игра "Локомотива" — ужас, не понимаю, как вообще туда попал Галактионов

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о матче 4-го тура "Локомотива" против "Оренбурга" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"
- Игра "Локомотива" — ужас, пока непонятно, за счёт чего они будут исправлять положение. Забей этот мальчуган пенальти, и всё — Галактионов, до свидания! Но, видимо, пока нет. Я вообще не понимаю, как он туда попал.

Он же, по сути, не футбольный человек. Не понимаю, почему таких берут на работу. Это хорошо, что в этой команде ещё есть Батраков, без него было бы всё гораздо хуже. "Локомотив" точно не вылетит, но сезон их ждёт непростой, — сказал Мостовой.

Команда Михаила Галактионова не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне РПЛ: красно-зелёные набрали 3 очка в 4 встречах.

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