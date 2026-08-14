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"Локомотив" впервые за четыре года идёт без побед после четырёх туров РПЛ

"Локомотив" продлил неудачную серию на старте нынешнего чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"
Московская команда не смогла победить ни в одном из первых четырёх туров РПЛ, что произошло с ней впервые за четыре года.

В пятницу железнодорожники встречались на выезде с "Оренбургом". Соперники обменялись забитыми мячами и завершили игру вничью - 1:1. До этого москвичи поделили очки с "Акроном" (0:0) и "Ахматом" (1:1), а также проиграли махачкалинскому "Динамо" (1:2).

В последний раз "Локомотив" оставался без побед после четырёх стартовых матчей чемпионата в сезоне-2022/23. Тогда команда впервые выиграла только в шестом туре.

Источник: "СЭ"

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