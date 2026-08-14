- Такой плохой игры у "Локомотива" давно не видел. По игре "красно-зеленые" в этом матче просто отскочили. Совсем нет игры! Просто беготня какая-то! Ни мысли, ни комбинаций - ничего. Только индивидуальное мастерство Батраков проявил и забил. А так бы и этого не было. Очень плохо выглядит "Локомотив".
- Что будет, если Батраков уйдет из команды?
- Ещё немножко хуже будет. Хотя хуже уже некуда. Не знаю, как готовили команду к сезону, но команда абсолютно не готова к нему.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Наумов: "Локомотив" просто отскочил в матче с "Оренбургом", совсем нет игры!
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info ничью железнодорожников в матче четвертого тура РПЛ с "Оренбургом" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"