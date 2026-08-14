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"Зенит" объявил о переходе Дркушича в испанский клуб

"Зенит" официально сообщил об уходе защитника Вани Дркушича.
Фото: ФК "Зенит"
Словенский футболист продолжит карьеру в Испании, где будет выступать за "Эспаньол". Петербургский клуб отдал 26-летнего игрока на правах аренды до конца нынешнего сезона. Другие условия сделки не уточняются.

Дркушич принадлежит петербуржцам с лета 2024 года. За это время защитник провёл 46 матчей во всех турнирах.

"Зенит" в новом сезоне РПЛ в трёх турах набрал шесть очков и занимает второе место в чемпионате России.

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