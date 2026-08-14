Словенский футболист продолжит карьеру в Испании, где будет выступать за "Эспаньол". Петербургский клуб отдал 26-летнего игрока на правах аренды до конца нынешнего сезона. Другие условия сделки не уточняются.
Дркушич принадлежит петербуржцам с лета 2024 года. За это время защитник провёл 46 матчей во всех турнирах.
"Зенит" в новом сезоне РПЛ в трёх турах набрал шесть очков и занимает второе место в чемпионате России.
"Зенит" объявил о переходе Дркушича в испанский клуб
"Зенит" официально сообщил об уходе защитника Вани Дркушича.
Фото: ФК "Зенит"