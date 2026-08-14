На 69-й минуте встречи вингер "Оренбурга" Андрей Касаджиков исполнил одиннадцатиметровый удар и не смог переиграть Илью Лантратова. За пять минут до этого 18-летний воспитанник "Зенита", выступающий за уральцев на правах аренды, отметился забитым мячом и сравнял счет на табло.
Напомним, что в матче первого тура чемпионата России с "Ростовом" Касаджиков после выхода на замену забил один мяч и отдал одну голевую передачу и помог своей команде одержать победу со счетом 2:1.
Воспитанник "Зенита" не забил пенальти "Локомотиву" через 5 минут после забитого мяча
"Оренбург" не смог выйти вперед в счете в матче с "Локомотивом".
Фото: ФК "Оренбург"