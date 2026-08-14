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Стало известно, кто может сменить Галактионова в "Локомотиве" - источник

Дмитрий Хохлов рассматривается в качестве возможной замены Михаилу Галактионову на посту главного тренера "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По информации источника, назначение нынешнего наставника молодёжной команды поддерживает генеральный директор железнодорожников Борис Ротенберг.

Перестановки могут затронуть и спортивный блок клуба. Место Дмитрия Ульянова способен занять Маринато Гильерме, который сейчас занимается развитием и подготовкой молодых вратарей.

За четыре тура РПЛ красно-зелёные набрали три очка, не одержав ни одной победы. Последняя встреча с "Оренбургом" завершилась вничью - 1:1.

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