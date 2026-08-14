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"Локомотив" установил клубный антирекорд в матче с "Оренбургом"

"Локомотив" установил клубный антирекорд по количеству ударов, позволенных сопернику нанести за один матч РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Это произошло во встрече четвёртого тура чемпионата России с "Оренбургом".

Хозяева 27 раз пробили по воротам железнодорожников. Никогда ранее московская команда не допускала такого количества ударов со стороны соперника в матче Премьер-лиги.

Прежний худший показатель "Локомотива" держался с 2023 года. Тогда ЦСКА нанёс по воротам красно-зелёных 26 ударов.

Источник: "Матч ТВ"

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