Это произошло во встрече четвёртого тура чемпионата России с "Оренбургом".
Хозяева 27 раз пробили по воротам железнодорожников. Никогда ранее московская команда не допускала такого количества ударов со стороны соперника в матче Премьер-лиги.
Прежний худший показатель "Локомотива" держался с 2023 года. Тогда ЦСКА нанёс по воротам красно-зелёных 26 ударов.
Источник: "Матч ТВ"
"Локомотив" установил клубный антирекорд в матче с "Оренбургом"
"Локомотив" установил клубный антирекорд по количеству ударов, позволенных сопернику нанести за один матч РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"