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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
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Андрей Воронин: Погребняк не виноват в том, что получает такую зарплату
Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин отметил, что не стоит считать деньги форварда бело-голубых Павла Погребняка?.
– Про Погребняка нередко говорят: "Человек получает 2 миллиона евро, не играет. Должен сам пойти и попросить расторгнуть контракт с клубом".
– Я никогда не считал чужие деньги и другим не советую. Клуб подписал с ним контракт, определил такую зарплату. Значит, "Динамо" на что-то рассчитывало? Зачем сейчас обсуждать, сколько он зарабатывает? Это некорректно. Контракт заключен.
– При этом статистика у Погребняка более чем скромная. Один гол почти за три года...
– Как я уже сказал, все законно. Клуб его хотел, клуб положил ему такую зарплату. Какие могут быть вопросы? "Динамо" же не брало кота в мешке, а приглашало известного футболиста. Статистика? Думаю, Павел и сам ей не гордится. Но он точно не виноват в том, что получает такую зарплату. Неправильно говорить, что он должен кому-то чего-то отдать.
– Вас раздражает то, что критики Погребняка нередко говорят про него: миллионер, который не хочет играть?
– Дело не в Погребняке. Примеров хватает. Широков здорово играл, а потом вдруг стал не нужен клубу. От него пытались избавиться. Я был капитаном "Динамо" и вроде показывал неплохой футбол. Но от меня тоже избавлялись и избавились в конечном итоге, отправив в аренду. Но мы же не вспоминаем ту историю, правда?
Любой игрок, который подписывает контракт, должен его отрабатывать. Тут вопросов нет. Если клуб хочет с ним расстаться, то имеет право сесть обговорить условия расторжения договора по обоюдному согласию. Если это, конечно, устроит обе стороны.
"Спорт-Экспресс"
– Про Погребняка нередко говорят: "Человек получает 2 миллиона евро, не играет. Должен сам пойти и попросить расторгнуть контракт с клубом".
– Я никогда не считал чужие деньги и другим не советую. Клуб подписал с ним контракт, определил такую зарплату. Значит, "Динамо" на что-то рассчитывало? Зачем сейчас обсуждать, сколько он зарабатывает? Это некорректно. Контракт заключен.
– При этом статистика у Погребняка более чем скромная. Один гол почти за три года...
– Как я уже сказал, все законно. Клуб его хотел, клуб положил ему такую зарплату. Какие могут быть вопросы? "Динамо" же не брало кота в мешке, а приглашало известного футболиста. Статистика? Думаю, Павел и сам ей не гордится. Но он точно не виноват в том, что получает такую зарплату. Неправильно говорить, что он должен кому-то чего-то отдать.
– Вас раздражает то, что критики Погребняка нередко говорят про него: миллионер, который не хочет играть?
– Дело не в Погребняке. Примеров хватает. Широков здорово играл, а потом вдруг стал не нужен клубу. От него пытались избавиться. Я был капитаном "Динамо" и вроде показывал неплохой футбол. Но от меня тоже избавлялись и избавились в конечном итоге, отправив в аренду. Но мы же не вспоминаем ту историю, правда?
Любой игрок, который подписывает контракт, должен его отрабатывать. Тут вопросов нет. Если клуб хочет с ним расстаться, то имеет право сесть обговорить условия расторжения договора по обоюдному согласию. Если это, конечно, устроит обе стороны.
"Спорт-Экспресс"
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