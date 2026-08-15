В связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности, в соответствии регламентом, время начала матча 6-го тура "Сочи" — "Волга" перенесено на 19:00 мск. Об этом сообщаила пресс-служба клуба.
Игра пройдет на стадионе "Фишт", Антон Сидорин назначен главным арбитром встречи. Ранее начало поединка было запланировано на 18:00 по московскому времени.
Время начала матча "Сочи" - "Волга" перенесено из-за атак БПЛА
Стартовый свисток на стадионе "Фишт" прозвучит позднее запланированного.
Фото: ФК "Сочи"