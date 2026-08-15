ЦСКА победил дома "Факел" благодаря голу с пенальти

Гол полузащитника Ивана Облякова на 71-й минуте с пенальти принес хозяевам поля победу.
Таким образом "армейцы" продолжили свою серию без поражений в текущем сезоне РПЛ (2 ничьих, 2 победы).
Чемпионат России
4 тур
Голы: Обляков, 71 (пен)
ЦСКА: Тороп, Круговой (Глебов, 90), Виктор, Мойзес, Данилов, Алвес (Козлов, 66), Обляков, Гаич, Кисляк, Попович (Фиров, 66), Мусаев (Лусиано, 46).
"Факел": Фролкин, Габараев, Юрганов (Уридия, 84), Бардачёв, Тодорович, Альшин (Ковалев, 73), Сутормин (Багамаев, 64), Якимов, Нетфуллин, Гиоргобиани (Магомедов, 64), Гнапи (Пуси, 73).
Предупреждения: Алвес, 46, Якимов, 53, Тороп, 55, Гнапи 55, Фиров, 77, Габараев, 90+4