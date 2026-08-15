Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Родина
3 - 3 3 3
АкронЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Ростов
0 - 0 0 0
Рубин1 тайм
Краснодар
20:45
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ВелесЗавершен
Енисей
2 - 2 2 2
КАМАЗЗавершен
Челябинск
0 - 4 0 4
ТорпедоЗавершен
Ленинградец
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен
Текстильщик
1 - 3 1 3
Нижний НовгородЗавершен
Сочи
Отложен
Волга Ул

"Ленинградец" сыграл вничью с тульским "Арсеналом"

"Ленинградец" и "Арсенал" сыграли вничью в 6-м туре Первой лиги (0:0).
Фото: телеграм-канал Первой лиги
По итогам матча команда из Ленинградской области набрала пятое очко.

Для подопечных Дмитрия Гунько этот набранный балл стал 8-м в текущем чемпионате, благодаря чему они продлили свою серию без поражений до трех игр подряд.

Первая лига

6 тур

"Ленинградец": Смирнов, Калугин, Ботака-Иобома (Исаев, 25), Кудрявцев, Киселев (Николаев, 58), Емельянов, Родин, Кулишев, Кенфак (Першин, 82), Морозов (Зарыпбеков, 83), Бачинский (Яковлев, 83).

"Арсенал Тула": Мелихов, Плотников, Пенчиков, Кармаев, Крашевский, Раздорских, Бирюков (Жамалетдинов, 83), Шамкин (Тамариндо, 76), Глушков, Горбунов, Магомедов (Мелекесцев, 76).

Предупреждения: Бирюков, 15, Киселев, 42, Кенфак, 71, Раздорских, 75

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится