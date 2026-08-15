По итогам матча команда из Ленинградской области набрала пятое очко.
Для подопечных Дмитрия Гунько этот набранный балл стал 8-м в текущем чемпионате, благодаря чему они продлили свою серию без поражений до трех игр подряд.
Первая лига
6 тур
"Ленинградец": Смирнов, Калугин, Ботака-Иобома (Исаев, 25), Кудрявцев, Киселев (Николаев, 58), Емельянов, Родин, Кулишев, Кенфак (Першин, 82), Морозов (Зарыпбеков, 83), Бачинский (Яковлев, 83).
"Арсенал Тула": Мелихов, Плотников, Пенчиков, Кармаев, Крашевский, Раздорских, Бирюков (Жамалетдинов, 83), Шамкин (Тамариндо, 76), Глушков, Горбунов, Магомедов (Мелекесцев, 76).
Предупреждения: Бирюков, 15, Киселев, 42, Кенфак, 71, Раздорских, 75
"Ленинградец" сыграл вничью с тульским "Арсеналом"
"Ленинградец" и "Арсенал" сыграли вничью в 6-м туре Первой лиги (0:0).
Фото: телеграм-канал Первой лиги