Автор победного гола в ворота "Факела" обратился к болельщикам ЦСКА

"Друзья, всем привет! Всех с победой! Да, непростая игра, но легких игр не бывает, поэтому спасибо за поддержку, и с тремя очками движемся дальше. Спасибо", — сказал Обляков в видео, которое было опубликовано в клубном телеграм-канале "армейцев".
Московский ЦСКА одержал дома минимальную победу над воронежским "Факелом" в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 71-й минуте забил полузащитник Иван Обляков, который реализовал пенальти.
Красно-синие набрали 8 очков и переместились на данный момент на второе месте в турнирной таблице чемпионата.