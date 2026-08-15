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Автор победного гола в ворота "Факела" обратился к болельщикам ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков обратился к болельщикам команды после победы в 4-м туре Российской Премьер-Лиги над "Факелом" (1:0).
Фото: ПФК ЦСКА
"Друзья, всем привет! Всех с победой! Да, непростая игра, но легких игр не бывает, поэтому спасибо за поддержку, и с тремя очками движемся дальше. Спасибо", — сказал Обляков в видео, которое было опубликовано в клубном телеграм-канале "армейцев".

Московский ЦСКА одержал дома минимальную победу над воронежским "Факелом" в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 71-й минуте забил полузащитник Иван Обляков, который реализовал пенальти.

Красно-синие набрали 8 очков и переместились на данный момент на второе месте в турнирной таблице чемпионата.

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