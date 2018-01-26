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Григорий Твалтвадзе: "Матч ТВ" делает чисто американское телевидение, и мне это не нравится

Спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе подверг критике телеканал "Матч ТВ".

"Мне в корне не нравится то, что делают на "Матч ТВ". Мне категорически не нравится тот несусветный треп, который несется с экрана. Спортивное телевидение – это по большей части картинка. Это не пятичасовое обсуждение того, что произойдет на матче "Спартак" – "Зенит". И не последующие четырехчасовое обсасывание того, что произошло. Надо не показывать зрителю, какие вы умные.

Серьезная проблема нашей страны: мы, ругая американцев, делаем все по-американски. В образовании, в культуре, в телевидении. Ничего не оставляем за собой. И то, что делает "Матч ТВ", – в чистом виде американское телевидение. И мне оно не нравится" - передает слова Твалтвадзе "Бизнес online".
Теги: Матч-ТВ
Вчера, 23:54
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№1 Написал: spiri (Сегодня, 00:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не хочешь-не смотри-какие проблемы? flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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