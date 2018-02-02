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В "Тосно" зарплата не выплачивается с октября

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что у "Тосно" существуют серьёзные долги перед футболистами.

"У футбольного клуба "Тосно" существует задолженность перед всей командой. Зарплата не выплачивается с октября месяца. Я надеюсь, что ситуация разрешится в скором времени. Потому что когда команда выступает единым фронтом, руководство должно реагировать.

Если долги не будут погашены, клуб может просто потерять игроков. Не думаю, что клуб "Тосно" в этом заинтересован. С руководством пока я не связывался. Планирую сделать это в понедельник, чтобы подробнее поговорить о ситуации", - цитирует Зотова "Чемпионат.сом".
Теги: Тосно
Вчера, 23:13
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